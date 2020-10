Büyükkılıç'ın hamlesi Beydeğirmeni Projesini ayağa kaldırdı

5.5 milyon metrekare alanı kapsayan projede yatırımcının önünü açacak hamleler yapan Başkan Büyükkılıç, yatırımcı sayısını 385’e, yatırım alanını da 1 milyon 800 bin metrekareye ulaştırma başarısını gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, Kayseri’nin hayvancılık alanındaki en önemli projesi olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi’ne yönelik yaptığı hamleler sonuç vermeye devam ediyor. 5.5 milyon metrekare alanı kapsayan projenin 3. grup kura çekilişiyle 81 yatırımcının parselleri belirlendi. Arsa fiyatlarını 25 TL’ye düşürerek projenin canlanmasına yönelik stratejik bir hamle yapan ve toplam yatırımcı sayısını 385’e çıkaran Başkan Büyükkılıç, toplam 1 milyon 800 bin metrekarelik alanı yatırımcıya tahsis etmiş oldu. Her türlü alt yapısını Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği projede yatırımcıların inşaat çalışmalarını hızla devam ettirmesi de projeye duyulan güvenin bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Kayseri’nin geleceğini yakından ilgilendiren 5.5 milyon metrekare alanda 1 milyar TL’lik yatırımla kurulacak Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde 3. grup kura çekilişi Başkan Büyükkılıç’ın da katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Başkan Büyükkılıç, kura çekilişinde yaptığı konuşmada, projenin Kayseri ve Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacağını, istihdamı artıracağını ve gelecek nesillere “Üreten bir Kayseri” bırakacağını belirtti. Proje tamamlandığında en az 4 bin kişiye doğrudan iş kapısının oluşacağını ve her yıl 800 milyon TL’lik bir kaynağın şehir ekonomisine kazandırılacağına işaret eden Başkan Büyükkılıç, projeye inanıp projede yer alanlara teşekkür etti. Projenin sağlıklı bir şekilde yürümesi için her türlü fedakarlıkları yaptıklarını ve fiyatı düşürdüklerini anlatan ve buradaki düşündükleri tek noktanın “Şehrin gelişimi ve “Yatırımcının güveni” olduğuna işaret eden Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu;

“Takdir edersiniz daha önceki süreçlerde fiyatlarla ilgili bazı endişeler vardı. Beklentiler vardı. Bizim de yaklaşık 5.5 milyon metrekarelik bir alana hitap edecek olan böyle önemli bir projenin atıl kalmaması ve bir an evvel canlanmasının önem arz ettiğinin farkındayız. Sonradan takdir edersiniz ki bu Pandemi süreci de başlayınca anladık ki tarım açısından hayvancılık açısından kendi kendine yetebilme noktası büyük önem taşıyor. Bu anlayış içerisinde de iyi niyetle yola çıkıp kırmızı et üreticilerimizin başkanıyla görüşmelerimiz sonrasında belirli bir rakamda metrekare bazında anlaşma yaptık. Gayemiz sizlere sahip çıkmak, mümkünse işleri kolaylaştırmak, yatırımcının kaynaklarını daha dikkatli harcamasına daha önemli alanlarda harcamasına fırsat vermek. Alt yapısını oluşturarak sizlere sunduğumuz bu hizmet ile kar amaçlı değil, hizmet odaklı, üretim odaklı, ülkemize ve şehrimize kazanım sağlayıp sizlerin de geçiminize vesile olmak amacıyla bu çalışmayı yaptığımızı bilmektesiniz. O açıdan Kayseri Büyükşehir Belediyesi sizler için büyük bir fedakârlık yapıyor. Ama sizler de üreten kardeşlerimiz olarak şehrimiz için ülkemiz için büyük fedakârlık yapıyorsunuz. Amacımız sizlere destek verip burada yatırımların yapılıp bölgenin canlanmasını, pastırmanın, sucuğun merkezinin üretim açısından da besi ve hayvancılık açısından da kendi kendine yeter konumuna gelmesini sağlamak. Altyapı hizmetlerini belediyemiz hazırlıyor, her türlü danışmanlık hizmetlerinde sizlere destek oluyor, ödeme kolaylığı sağlıyor geriye size yatırım yapmak kalıyor”

Besicilik konusunda eski alışkanlıklardan vazgeçmek gerektiğinin de altını çizen Büyükkılıç, “Şehrimizin merkezinde geçmişteki alışkanlıkları sürdürmek, özellikle şehircilik açısından imar uygulamalarının olduğu, apartmanların dikildiği yerlerde besiciliğin şık olmadığının hepimiz farkındayız” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç’ın konuşmasının ardından Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde 3. grup 381 parselin kura çekimi gerçekleştirildi. İlk kuraları çeken Başkan Büyükkılıç, parsellerini alan yatırımcılara hayırlı olsun dileklerini iletti. Son yapılan kura çekimi ile Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde yatırımcı sayısı 385’e yatırım alanı da 1 milyon 800 bin metrekareye ulaştı.

