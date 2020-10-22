Başını taşla ezdiği komşusunu tepeden attı, ceset gözükmesin diye üzerini taş ve otla kapattı



Yasin DALKILIÇYusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Afgan Z.H., tartıştığı husumetli komşusu Afgan Tamim Mirza'yı (23) başını taşla ezerek öldürüldü. Öldürdüğü Mirza'yı 5 metrelik tepeden aşağı da atan cinayet şüphelisi Z.H., cesedin gözükmemesi için üzerini taş ve kuru otlarla kapattı. Olaydan sonra kaçan Z.H., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Morkaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Afgan uyruklu Tamim Mirza, husumetlisi olduğu Afgan uyruklu Z.H. ile karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Z.H., eline geçirdiği taş ile Mirza'nın başını ezerek öldürdü. Bununla da yetinmeyen Z.H., Tamim Mirza'yı olayın yaşandığı 5 metrelik tepeden aşağı attı, ardından ölen komşusunun cansız bedenini gözükmemesi için yol kenarındaki istimlak duvarındaki taş ve kuru otlarla kapattı. Durumu fark eden bir mahalle sakini ise polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, Tamim Mirza'nın taşla ezilmiş cansız bedeni ile karşılaştı. Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi Z.H., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Tamim Mirza'nın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇYusuf AĞAŞE

2020-10-22 03:33:34



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