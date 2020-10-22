Kayserispor 5 haftada 6 puan topladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in ilk 5 haftasında sadece 6 puan toplayabildi.

Süper Lig 20202021futbol sezonunda başarı çıtasını yükseltip sezonu ilk 10 takım arasında bitirmeyi hedefleyen Hes Kablo Kayserispor, ilk 5 haftada sadece 6 puan toplayabildi. 5 müsabakada 2 galibiyet 3 mağlubiyet alan sarı kırmızılı ekip geçen sezonlara nazaran başarı çıtasını yukarılara çekemedi.

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon için son 5 sezon ortalamasının altında kaldı. Sarı Kırmızılı ekip, 20162017 sezonu ilk 5 maçında 1 galibiyet 2 beraberlik 3 yenilgi alarak 5 puan toplamıştı. Aynı sezonun ikinci yarısında başkan, yönetim ve teknik direktör değişikliği ile sezona devam eden sarı kırmızılılar, ilk 5 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi alıp 10 puan toplamayı başarmıştı. Sarı kırmızılılar, 20172018 sezonunun ilk 5 haftasında 3 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi neticesinde 10 puan toplarken 20182019 sezonunun ilk 5 haftasında ise 2 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi ile 8 puan topladı. Hes Kablo Kayserispor, 20192020 sezonunun ilk 5 haftasında ise 5 maçta 3 beraberlik 2 yenilgi ile 5 puanda kalırken bu sezon oynanan ilk 5 maç sonrasında 2 galibiyet 3 mağlubiyet elde edildi ve 6 puan toplanabildi.

Hes Kablo Kayserispor takımı, son 5 sezonda en başarılı dönemini Marius Sumudica ve Sergen Yalçın ile (10ar puan toplayarak) yakaladı.

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