Sapunaru'dan kötü haber

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sapunaru'dan kötü haber

İHA

Sapunaru'dan kötü haber

Hes Kablo Kayserispor'un Rumen futbolcusu Cristian Sapunaru'dan kötü haber geldi.
Süper Lig'in 5.haftasında Kayseri'de oynanan Hes Kablo KayserisporSivasspor maçında kırmızı kart ile oyun dışı kalan Cristian Sapunaru'dan kötü haber geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun vereceği kararı bekleyen sarı kırmızılılar, Rumen futbolcunun PCR testi ile ikinci kez üzüldü.
Sivasspor ile oynanan müsabaka sonrasında kendisini iyi hissetmeyen ve PCR (koronavirüs) testi olan Rumen futbolcu Cristian Sapunaru'nun test sonucu pozitif çıktı. Bu haftayı maç yapmadan BAY geçirecek olan ve önümüzdeki hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı takımda Sapunaru, kırmızı kartının yanı sıra Koronavirüs testi pozitif çıktığı için de yeralamayacak.
Hes Kablo Kayserispor takımında daha öncede Miguel Yopes, Oğuzhan Berber ve Joseph Attamah, koronavirüse yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor'daki görevinden istifa eden Süleyman Akın: "Kayserispor deneme tahtası değil"
YEREL HABERLER Kayserispor'daki görevinden istifa eden Süleyman ...
Başını taşla ezdiği komşusunu tepeden attı, ceset gözükmesin diye üzerini taş ve otla kapattı
YEREL HABERLER Başını taşla ezdiği komşusunu tepeden attı, ceset ...
Kayseri'de dehşet; başına taşla vurup öldürdü, kayalıklardan atıp üzerini taşla örttü
YEREL HABERLER Kayseri'de dehşet; başına taşla vurup öldürdü, ...
Akşener: Mahkeme karar verecek, akla kara ayrılacak (3)
YEREL HABERLER Akşener: Mahkeme karar verecek, akla kara ayrılacak ...
Genç kadının ölümünde, erkek arkadaşına 'müebbet hapis' istemi
YEREL HABERLER Genç kadının ölümünde, erkek arkadaşına 'müebbet ...
Kayseri’de 58 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri’de 58 kilo esrar ele geçirildi
Akşener: Mahkeme karar verecek, akla kara ayrılacak (2)
YEREL HABERLER Akşener: Mahkeme karar verecek, akla kara ayrılacak ...
Akşener: Mahkeme karar verecek, akla kara ayrılacak
YEREL HABERLER Akşener: Mahkeme karar verecek, akla kara ayrılacak
"Modern ticaret şartlarının 6 bin yıl önce işlendiği topraklar: Kültepe" Kültepe yapılan protokol ile daha fazla tanıtılacak
YEREL HABERLER "Modern ticaret şartlarının 6 bin yıl önce işlendiği ...
Meral Akşener’den Ümit Özdağ’ın açıklamalarına ilişkin yorum: “Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler” İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Şimdi iddia sahipleri gidecekler ellerinde ne var ise belge ve bilgiyi verecekler. Mahkeme bir karar verecek. O zaman akla kara birbirinden belli olacak”
YEREL HABERLER Meral Akşener’den Ümit Özdağ’ın açıklamalarına ...
Bellona Kayseri Basketbol Kulübü'nden Kabakçı'ya ziyaret
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol Kulübü'nden Kabakçı'ya ...
Karatede derece yapan öğrenciler, Ekinci’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Karatede derece yapan öğrenciler, Ekinci’yi ziyaret ...
Develi'de yapılacak olan 70 kişilik öğrenci yurdunun protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Develi'de yapılacak olan 70 kişilik öğrenci yurdunun ...
Doktor Başkan'dan Büyükşehir'de 'HES Kodu' Denetimi
YEREL HABERLER Doktor Başkan'dan Büyükşehir'de 'HES Kodu' Denetimi
Güreşçiler sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Güreşçiler sağlık kontrolünden geçti
Aşırı kafein tüketimi Osteoporoz riskini arttırıyor Op. Dr. Bertan Cengiz: “Osteoporozu engellemede sporun çok büyük payı var”
YEREL HABERLER Aşırı kafein tüketimi Osteoporoz riskini arttırıyor Op. ...
Melikgazi'den okullara katkı
YEREL HABERLER Melikgazi'den okullara katkı
Büyükkılıç'ın hamlesi Beydeğirmeni Projesini ayağa kaldırdı
YEREL HABERLER Büyükkılıç'ın hamlesi Beydeğirmeni Projesini ayağa ...
Başkan Veli Altınkaya: "Her 3 gazeteciden 1’i işsiz" CHP Milletvekili Atilla Sertel: "Yıpranma hakkını elden alacak yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında düzenlenmemesini içime sindiremiyorum" CHP Milletvekili Çetin Arık: "Ankara’dan çıkan kaplumbağa, hızlı tren için sizin söz verdiğiniz tarihte yola çıksaydı şimdi Kayseri’ye gelirdi"
YEREL HABERLER Başkan Veli Altınkaya: "Her 3 gazeteciden 1’i ...
Kocasinan, Yenimahalle'deki pazar yerini yeniledi
YEREL HABERLER Kocasinan, Yenimahalle'deki pazar yerini yeniledi
‘Hayır Çarşısı’ toplumsal dayanışma vesilesi
YEREL HABERLER ‘Hayır Çarşısı’ toplumsal dayanışma vesilesi
Çalıştığı hastanede kanser tedavisi gören ebe, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çalıştığı hastanede kanser tedavisi gören ebe, ...
Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Erciyes Dağı beyaz örtüsünü giyindi
YEREL HABERLER Erciyes Dağı beyaz örtüsünü giyindi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X