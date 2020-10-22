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Kaçak avlanan 5 kişiye 19 bin 635 TL para cezası kesildi

İHA

Kaçak avlanan 5 kişiye 19 bin 635 TL para cezası kesildi

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin hafta sonu yapmış olduğu koruma kontrol esnasında, kaçak olarak avlanan 5 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ceza yazıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Obruk Genel Avlağı, Tomarza ilçesine bağlı Çokca Genel Avlağı ve Develi ilçesine bağlı Havadan Genel Avlağı’nda yapılan kontroller sırasında yasa dışı av yapan 5 kişiye 4.074,00 TL idari yaptırım, 15.561,00 TL tazminat bedeli olmak üzere toplam 19.635,00 TL cezai işlem uygulandı.
Yasa dışı avlanan şahısların av esnasında kullanmış oldukları canlı mühre olarak kullanılan 6 kınalı kekliğe, 2 ölü kekliğe, 6 adet ahşap kafese, 3 adet kıl tuzağa 2 adet yarı otomatik tüfeğe el konuldu.
Canlı olarak ele geçirilen kınalı keklikler veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğal yaşam alanlarına bırakılırken, ölü olarak ele geçirilen kınalı keklikler imha edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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