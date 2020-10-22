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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Talas'a birlikte hizmet ediyoruz"

İHA

“Talas'a birlikte hizmet ediyoruz"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ‘Başkan Beyaz Masada’ uygulamasının Talas’a katkı sağlama ve birlikte hizmet etme yönünden anlamlı bir buluşma olduğunu söyledi.
Sosyal medya üzerinden takipçileriyle bir araya gelmeye devam eden Başkan Yalçın, bu hafta da yeşil alandan toplu taşımaya, tablet desteğinden yol yapım ve asfalt çalışmalarına kadar birbirinden farklı birçok soruya cevap verdi.
Başkan Beyaz Masada uygulamasının Talas’a katkı sağlama ve birlikte hizmet etme anlamına geldiğine dikkat çeken Başkan Yalçın, mesaj yazarak görüş, düşünce ve fikirlerini aktaran veya yapılması gereken bir çalışmayı hatırlatan herkese teşekkür etti.
7/24 KÜTÜPHANEYİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri programı hakkında da bilgiler veren Başkan Yalçın, birçok hizmet ve yatırımla birlikte Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek toplu açılış töreniyle hizmete gireceğini kaydetti.
‘Uyumayan Kütüphane’ olarak adlandırdıkları 7/24 Kütüphane hakkında da bilgiler veren Başkan Yalçın, Kayseri’nin çok önemli bir merkeze kavuşacağının altını çizdi.
Programda ayrıca Başkan Yalçın’a yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı da çok sayıda tebrik, teşekkür ve takdir mesajı geldi. Gösterilen ilgiye teşekkür eden Başkan Yalçın, Talas’ı daha iyi noktalara taşımak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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