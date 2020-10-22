Develi Belediyespor, ilk maçına Pazar günü Nevşehir’de çıkacak

Türkiye İkinci Erkekler Voleybol Ligi 3. Grup’ta maçlar bu hafta sonu başlıyor. Kayseri’nin bu ligdeki tek temsilcisi Develi Belediyespor, ilk maçını Pazar günü deplasmanda Nevşehir Belediyespor ile oynayacak.

Bu sezon Kayseri’yi Türkiye İkinci Erkekler Voleybol Ligi’nde temsil eden tek takım olan Develi Belediyespor, ligin ilk maçı için hazırlıklarını Antrenör Murat Demirci nezaretinde aralıksız şekilde sürdürüyor. Bu sezon oluşturduğu kadro ile ligde iddialı olan Develi Belediyespor, ligdeki ilk maçını 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Nevşehir Belediyespor ile oynayacak. Karşılaşma, Damat İbrahim Paşa Spor salonunda saat 16.00’da başlayacak.

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