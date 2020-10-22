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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığına 5 gözaltı

DHA

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığına 5 gözaltı


KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 153 sikke ve 15 tarihi obje ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili gerçekleştirilen kontroller kapsamında Melikgazi ilçesinde bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, Roma ve Bizans dönemine ait 153 sikke ve 15 tarihi obje ele geçirdi. Gözaltına alınan K.A., E.L., T.L., A.B. ve S.D. sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)
2020-10-22 14:07:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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