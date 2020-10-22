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Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüs testlerinin tamamı negatif

DHA

Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüs testlerinin tamamı negatif


İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) SÜPER Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular, teknik heyet ve personelin son koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığı belirtildi.
Ligin 6'ncı haftasını fikstür gereği maç yapmadan geçirecek olan Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular, teknik heyet ve personel koronavirüs testinden geçti. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "20.10.2020 ve 21.10.2020 tarihinde futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Geçen hafta testi pozitif çıkan futbolcumuzun da yeni yapılan testi negatife dönmüştür" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-10-22 15:05:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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