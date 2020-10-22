Kayserispor’a sevindirici haber

Hes Kablo Kayserispor’da koronavirüs (Covid19) testleri negatif çıktı. Testi pozitif çıkan 4 oyuncunda testleri negatife döndü ve takıma katıldılar.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da 20 Ekim ve 21 Ekim tarihlerinde yapılan test sonuçları belli oldu. Sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “20.10.2020 ve 21.10.2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (Covid19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Geçen hafta testi pozitif çıkan futbolcumuzun da yeni yapılan testi negatife dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde SarıKırmızılı takımda Miguel Lopes, Oğuzhan Çapar, Joseph Attamah ve Cristian Sapunaru'nun test sonuçları pozitiften negatife döndü.

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