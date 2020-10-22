Tarihi Gön Han gün yüzüne çıkıyor

Tarihi mekânların onarımı, bakımı ve günümüz hizmetine kazandırılması için çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi kentin önemli tarihi değerlerinden Gön Han'ı restore ederek gün yüzüne çıkaracak.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, tarihte önemli bir yer tutan han ve kervansarayların ecdattan kalan eşsiz bir miras olduğunu belirterek, bu mirasa sahip çıkmanın önemine işaret etti.

Kapalı Çarşı’ya ve Vezir Han’a komşu olan Gön Han’ı günümüze kazandırmak için çalışmalar yapılacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Çarşının göbeğinde bulunan Gön Han, Göncüler Hanı veya Piri Paşa Hanı olarak biliniyor. Kentin önemli tarihi değerlerinden Gön Han'ın durumunu yerinde gördük ve tespit ettik. Bir vakfa ait olan Gön Han, vakıf mütevellisinin İstanbul’da olmasından dolayı yıllardır ilgisiz ve atıl vaziyette kalmış. Burayı belediye olarak kiraladık. Han’ı restore ederek turizme ve iş hayatına kazandıracağız. Avlusu olan nezih bir açık alan olacak. Yani bir tarihi eserimizi daha gün yüzünü çıkararak faaliyete geçmesini sağlayacağız. Burayı Anıtlar Kurulu ile beraber restore ederek, içerisinde ticarethanelerin ve dinlenme yerlerinin olduğu güzel bir uğrak yeri haline getireceğiz. Melikgazi Belediyesi olarak tarihi eserlere hem sahip çıkıyor hem de bu eserlere fonksiyon yükleyerek esnaf ve vatandaşlarımızın en iyi şekilde kullanmasını sağlıyoruz. Gön Han Kapalı Çarşı’da alışveriş yapan vatandaşlar için nefes alma alanı olacak şekilde düzenlenecek. Hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Çevre esnafı da Başkan Palancıoğlu’na teşekkür ederek tarihi ticaret mekanının yeniden gün yüzüne çıkacağına çok memnun olduklarını söyledi.

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