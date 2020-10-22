Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bünyan ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sedat Dalgıç yönetimindeki 55 BE 816 plakalı otomobil, mahalle girişindeki kavşakta Cemal Altay'ın (65) kullandığı 38 SE 569 plakalı otomobille çarpıştı. Altay'ın otomobili çarpışmanın şiddetiyle savrularak şarampole devrildi. Kazada sürücüler ve Nurdane Dalgıç ile Celal Yeşilyurt yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü Cemal Altay, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Bünyan Yasin DALKILIÇ

2020-10-22 18:10:39



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