Vatandaşı komşusunu öldüren Afgan: Eşimi rahatsız etti (2)

ŞÜPHELİ ADLİYEYE ÇIKARILDI
Kayseri'de dün akşam Afganistan uyruklu Tamim Mirza'nın başını taşla ezerek öldüren komşusu vatandaşı Ziya H. polisteki sorgusunun ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ziya H., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2020-10-22 18:19:23
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