Vatandaşı komşusunu öldüren Afgan: Eşimi rahatsız etti (3)

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TUTUKLANDI

Kayseri'de iddiaya göre eşini rahatsız ettiği için Afgan komşusu Tamim Mirza'nın başını taşla ezdikten sonra 5 metre yükseklikten aşağı atan Ziya H. (33) çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Cinayet zanlısı Ziya H.'nin polis sorgusunda olduğu gibi mahkemede de cinayeti namusunu temizlemek için işlediğini söylediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2020-10-22 22:23:53



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