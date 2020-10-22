Motorun altına gizlenmiş 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, otomobilin motor kısmına sakladığı 2 kilo uyuşturucuyu doğu illerinden batı illerine götürmek isteyen D.A. polis ekiplerince yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Takip edilen otomobil Malatya yolu uygulama noktasında durduruldu. Narkotik polislerinin otomobilde yaptığı aramada aracın motor kısmının alt bölümüne gizlenmiş 2 kilo toz esrar ele geçirildi. Şüpheli D.A polis ekiplerince gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2020-10-22 23:52:27



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