Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı x-ray cihazı satın alacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Cumhuriyet Başsavlığı ihale yöntemi ile XRay cihazı satın alacağı öğrenildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ihale duyurusunda 3 kasım 2020 tarihinde Kayseri Adliyesi idari işler müdürlüğünde gerçekleştirilecek olan ihaleye davet gerçekleştirildi. Buna göre satın alınacak XRay cihazının çift monitörlü, CE Belgeli İso9001 standartlı ve Tüv Belgesi aranacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.