Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri programı belli oldu

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yarın kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti il kongresinin ardından tapu teslim törenine katılacağı, bir süre daha kentte kaldıktan sonra şehirden ayrılacağını söyledi.

Yarın gerçekleştirilecek programlar için tüm detayları düşündüklerini, 32 bin kişilik stadyumda kimin nereye oturup, oturamayacağına kadar çalışmalar yapıldığını aktaran AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, hazırlıklarda görev alan il ve kadın kolları teşkilatlarına teşekkürlerini iletti. Başkan Çopuroğlu; "Yarın, sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle il kongremizi gerçekleştireceğiz. Günlerdir yaptığımız hazırlığın son aşaması yarın inşallah sahada kendini belli edecek. Biz de il teşkilatı olarak tüm detayları düşündüğümüze inanıyoruz, defalarca prova yaptık. Fiziken sahada kimler olacak, nerede oturacak, girişler hangi kapılardan olacak, beyefendiye yakın olacak, tribünde oturacak insanlar tek tek tespit edildi. Tabi düşünemediğimiz bir şey olur mu diye de sık sık toplantılar yapıyoruz. Her kapıda yönlendiren, sorumlu olan il yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız olacak. Onlar misafirlerimizi ev sahibi üslubuyla kapıda alacaklar, oturacağı yerlerle alakalı bilgilendirme yapacaklar. Tabi pandemi nedeniyle stadın kapasitesinin çok altında misafir alabiliyoruz. Bu çerçevede önlemlerimizi sıkı sıkıya takip ediyoruz. Bu çerçevede sahaya girişte ve misafirlerin oturduğu yerlerde tüm önlemleri almaya çalışıyoruz. Ayrıca misafirlerimize, delegelerimize, üyelerimize, gelen vatandaşlarımıza da çanta içerisinde bir takım hediyelerimiz var. Kim, nereye oturacak koltuk koltuk belli oldu. Düşünebiliyor musunuz 32 bin koltuğun kimin nereye oturup, nereye oturamayacağıyla alakalı arkadaşlarımız günlerdir çalışıyorlar. Gençlik ve kadın kollarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ciddi manada çalışma yaptığımız kanaatindeyim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki Kayseri programı hakkında da bilgiler veren Çopuroğlu; "Cumhurbaşkanımızın Kayseri ziyareti gerçekleştiğinde, il kongremizdeki konuşmaları bittiğinde seçim aşamasına geçilecek ve delegelerimiz oy kullanacaklar. Sayın cumhurbaşkanımız stadı terk ettikten sonra devam ediyor olacak. Ben delegelerimizden oy kullanmadan stattan ayrılmamalarını özellikle rica ediyorum. Sonrasında cumhurbaşkanımız Talas'taki paraşüt alanı diye bildiğimiz alanda Tapu Teslim Töreni yapacaklar. Gönül ister ki on binlerce insanın katıldığı programlar olsun, maalesef malum süreçten dolayı daha dar kapsamlı olacak. Sonra sayın cumhurbaşkanımız kısa süre Kayseri'de kaldıktan sonra şehrimizden ayrılacaklar. İnşallah kongremizin ilimiz, Türkiyemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Hedef 19. yılda 1 milyon üye"

Başkan Çopuroğlu partinin 10 milyon 400 bin üyesi bulunduğunu, hedeflerinin ise 11 milyon 400 bine ulaşmak olduğunu aktararak; "Biliyorsunuz AK Parti Genel Merkezi ve teşkilatlar olarak şöyle bir kampanya başlatmıştık; '19. yılda 1 milyon yeni üye'. Üye sayımız 10 milyon 400 bin, 1 milyon daha koyduğumuz zaman 11 milyon 400 bin üye hedefimiz var. Bunu da inşallah gerçekleştirmek adına ciddi manada çalışma yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan üye olmak isteyen, bize ulaşmak isteyen kardeşlerimiz teşkilat mensuplarımıza, ilçe başkanlıklarımıza müracaat etmek suretiyle üyeliklerini yapsınlar. Türkiye'de değil dünyada örnek bir STK'yız. 11 milyon 400 bin üyesi olan herhalde nüfusuna göre başka bir parti yok diye biliyoruz. Can siparhane çalışan teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Üye olmayan kardeşlerimizin de ayağına kadar gitmek teşkilat mensuplarımızın vazifesidir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.