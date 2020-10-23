Evinde uyuşturucu hapla yakalandı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de evinde uyuşturucu hap ve silahla yakalanan Y.D. gözaltına alındı.

Jandarma Asayiş ekipleri Melikgazi ilçesinde Y.D.'nin evinde çok miktarda uyuşturucu ve silah olduğu ihbarını aldı. Eve yapılan baskında Y.D gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 420 uyuşturucu hap, 1 tüfek ve 1 kasatura ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2020-10-23 12:51:09



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