

3 SANIK İÇİN İDDİANAME

Ana davadan dosyaları ayrılan firari sanıklar Ferhat Tekiner, İshak Özçaktu ve Sait Karabulut hakkında yeniden iddianame hazırlanmıştı. İddianamede Ferhat Tekiner ve diğer iki sanığın 'devletin birliğini bozma ve azaltma', 15 kez 'tasarlayarak bomba ile kasten adam öldürme', 54 kez 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Ayrıca 90 sayfalık iddianamenin detayları da ortaya çıktı. Saldırıda kullanılan aracın güvenlik güçlerine yakalanmadan kente getirilmesi için hazırlık yapıldığı, Kenan Çiçek'in, yakalanan terörist Ferhat Tekiner ile Adana'da buluştuğu, bir kişiden aldıkları patlayıcıyı Gökbuket köyü karşısındaki ormanlık alana gömdükleri belirtildi. Daha sonra ikilinin Lice kırsalında görüştükleri saldırının bir numaralı faili İshak Özçaktu'dan aldıkları talimatla canlı bomba Kasım Yıldırımçakar ile Adana'da bir araya geldikleri bilgisine yer verildi. İddianamede, Tekiner ile Çiçek´in Diyarbakır'dan Adana'ya geldiği, Çiçek´in bir kafenin ilerisindeki boş bir alana aracı park ettiği, aldığı talimatla aracın kaput kısmını açarak araç arızalıymış gibi bir görüntü verdiği, o civarda bulunan canlı bomba Kasım Yıldırımçakar´ın, Çiçek'in yanına gittiği, şifreli olarak 'Vişne suyu içer misin?' diye sorduğu, Çiçek de 'Vişne suyu sevmem şeftali suyu severim' diyerek buluşma şifresini verdiği bilgilerine yer verildi.

Öte yandan davanın ilk duruşması Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde 19 Temmuz 2019'da görülürken, terörist İshak Özçaktu 7 Kasım 2019´da Diyarbakır´da etkisiz hale getirilmişti.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN-Şeref KAHRAMAN

2020-10-23 15:28:33



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