Coğrafi İşaretli, Böbrek Dostu Gilaburunun Hasadı Yapıldı

2020 yılında coğrafi işaretini almış olan Akkışla’da Gilaburu meyvesinin hasadına başlandı.

Hasada İl Müdürü Mustafa Şahin, İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, İlçe Belediye Başkanı Ayhan Arslan, İlçe Müdürü Gamze İnkayası ve Birlik Başkanı Osman Güner katıldı.

Hasatta konuşan Şahin “Bugün yıllık 500 ton civarındaki hasadıyla Kayseri ve ülke genelinde öncü ilçelerden biri olan Akkışla ilçemizdeyiz. Akkışla, coğrafi işaret alan gilaburusu ile öne çıktı. Gilaburu Kayseri'mizin özel ürünlerinden birisidir. Gilaburu merkezi Kayseri olmak üzere, Sivas ve Yozgat'ta da yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlimizde yaklaşık 200250 dekar kapama bahçemiz var. İlçede ev bahçelerinde de üretimi yapılmaktadır" dedi.

Şahin, "Faydaları bilimsel olarak kanıtlanan gilaburu, son yıllarda Türkiye’de de rağbet görüyor. Ekim ayının ilk haftasında hasadı tamamlanan gilaburu, salamura olması için şişelere doldurularak bekletiliyor. Kış aylarında meyvesi ezilen gilaburu tatlandırılarak meyve suyu şeklinde içiliyor. Ayrıca Kayseri’ye de ciddi bir ekonomi sağlıyor. Türkiye’deki birçok meyve suyu üretim fabrikaları bu bölgeden aldıkları gilaburuları Türkiye’nin birçok yerine ulaştırıyor. Bizim için önemli olan bu bölgenin yerel ürünlerini ön plana çıkarmaktır." ifadesinde bulundu.

Şahin, "Önümüzdeki yıllarda Gilaburunun tanıtımı için Kaymakamlık ve Belediye ile birlikte birçok etkinliği birlikte yapacağız. Beraberinde bölgede bu ürünümüzle alakalı üretici birliklerimizin oluşması, yereldeki ürünün ulusal bir markaya gitmesinde Belediyemiz ve sivil toplum örgütlerinin destekleri bizi çok daha ileri noktalara taşıyacaktır. İnşallah 12 yıl içerisinde Kayseri, kendi markasını oluşturup piyasaya arz edecek. Hasadınız bereketli olsun” dedi.

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