Suriye uyruklu uyuşturucu sanığına 9 yıl hapis



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Ammar El Haci (42), 9 yıl 2 ay hapis ve 25 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de, geçen 16 Nisan'da polis ekiplerince Suriye uyruklu Ammar El Haci gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde 166 gram metamfetamin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen El Haci, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine koyuldu.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ammar El Haci, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tercüman eşliğinde alınan ifadesinde suçsuz olduğunu öne süren El Haci, "Ankara'dan gelmiştim, iş arıyordum. Uyuşturucu kullanmıyorum,

ticaretini de yapmadım, suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Ammar El Haci'yi, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 9 yıl 2 ay hapis ve 25 bin TL para cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-10-23 16:24:55



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