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Kayseri saldırısının faili terörist, Kuzey Irak'ta yakalandı (4)

DHA

Kayseri saldırısının faili terörist, Kuzey Irak'ta yakalandı (4)


'YAKALANMASI ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİ SEVİNDİRDİ'
Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırının faillerinden 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner'in Kuzey Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilmesine ilişkin Kayseri Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Yavuz, açıklama yaptı. Yavuz, "Türkiye'ye getirilmesi şehit aileleri ve gazileri sevindirdi. Devletimizden, bu hain PKK terör örgütü üyelerinin ifadelerinin alınarak idam edilmesini istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2020-10-23 16:25:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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