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'YAKALANMASI ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİ SEVİNDİRDİ'

Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırının faillerinden 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner'in Kuzey Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilmesine ilişkin Kayseri Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Yavuz, açıklama yaptı. Yavuz, "Türkiye'ye getirilmesi şehit aileleri ve gazileri sevindirdi. Devletimizden, bu hain PKK terör örgütü üyelerinin ifadelerinin alınarak idam edilmesini istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2020-10-23 16:25:41



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