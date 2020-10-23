Kadir Has Stadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı AK Parti Kayseri İl Kongresi'nin yapılacağı Kadir Has Stadı'nda hazırlıklar neredeyse tamamlandı.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve parti temsilcileri, kongrenin gerçekleştirileceği Kadir Has Stadı'nda incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Çopuroğlu; "Yarın, sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle il kongremizi gerçekleştireceğiz. Günlerdir yaptığımız hazırlığın son aşaması yarın inşallah sahada kendini belli edecek. Biz de il teşkilatı olarak tüm detayları düşündüğümüze inanıyoruz, defalarca prova yaptık. Fiziken sahada kimler olacak, nerede oturacak, girişler hangi kapılardan olacak, beyefendiye yakın olacak, tribünde oturacak insanlar tek tek tespit edildi. Tabi düşünemediğimiz bir şey olur mu diye de sık sık toplantılar yapıyoruz. Her kapıda yönlendiren, sorumlu olan il yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız olacak. Onlar misafirlerimizi ev sahibi üslubuyla kapıda alacaklar, oturacağı yerlerle alakalı bilgilendirme yapacaklar. Tabi pandemi nedeniyle stadın kapasitesinin çok altında misafir alabiliyoruz. Bu çerçevede önlemlerimizi sıkı sıkıya takip ediyoruz. Bu çerçevede sahaya girişte ve misafirlerin oturduğu yerlerde tüm önlemleri almaya çalışıyoruz. Ayrıca misafirlerimize, delegelerimize, üyelerimize, gelen vatandaşlarımıza da çanta içerisinde bir takım hediyelerimiz var. Kim, nereye oturacak koltuk koltuk belli oldu. Düşünebiliyor musunuz 32 bin koltuğun kimin nereye oturup, nereye oturamayacağıyla alakalı arkadaşlarımız günlerdir çalışıyorlar. Gençlik ve kadın kollarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ciddi manada çalışma yaptığımız kanaatindeyim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki Kayseri programı hakkında da bilgiler veren Çopuroğlu; "Cumhurbaşkanımızın Kayseri ziyareti gerçekleştiğinde, il kongremizdeki konuşmaları bittiğinde seçim aşamasına geçilecek ve delegelerimiz oy kullanacaklar. Sayın cumhurbaşkanımız stadı terk ettikten sonra devam ediyor olacak. Ben delegelerimizden oy kullanmadan stattan ayrılmamalarını özellikle rica ediyorum. Sonrasında cumhurbaşkanımız Talas'taki paraşüt alanı diye bildiğimiz alanda Tapu Teslim Töreni yapacaklar. Gönül ister ki on binlerce insanın katıldığı programlar olsun, maalesef malum süreçten dolayı daha dar kapsamlı olacak. Sonra sayın cumhurbaşkanımız kısa süre Kayseri'de kaldıktan sonra şehrimizden ayrılacaklar. İnşallah kongremizin ilimiz, Türkiyemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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