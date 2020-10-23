KTO’dan büyük vefa örneği Eski başkanlar Hasan Ali Kilci ve Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu’nun ismi KTO’da yaşayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO’dan büyük vefa örneği Eski başkanlar Hasan Ali Kilci ve Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu’nun ismi KTO’da yaşayacak

İHA

KTO’dan büyük vefa örneği Eski başkanlar Hasan Ali Kilci ve Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu’nun ismi KTO’da yaşayacak

Kayseri Ticaret Odası (KTO) eski başkanlar Hasan Ali Kilci ve Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu’nun ismini odada yeni açılan salonlara verdi. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Şehrimizin gelişimine katkı veren başkanlarımızı unutmamız ve unutturmamamız gerekiyor'' dedi.

KTO tarafından alınan karar ile eski başkanlar Hasan Ali Kilci ve Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu’nun isimleri odada yeni açılan salonlara verildi. Salonların açılış törenine, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Türkİş Genle Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Kısa süre önce kaybettiğimiz iki eski başkanımızın adını da odamız bünyesinde yaşatmak istiyoruz. Eski başkanlarımızdan Hasan Ali Kilci ve Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu geçtiğimiz aylarda ve erken yaşta aramızdan ayrıldılar. Biz marifetin iltifata tabi olduğuna inandığımız için bu iki eski başkanımızın adını da meclis kararı ile odamız bünyesindeki salonlara verdik. Şehrimizin gelişimine katkı veren başkanlarımızı unutmamız ve unutturmamamız gerekiyor. Biz büyüklerimizden ahde vefayı bu şekilde gördük. Başkanlarımızın isimlerini de toplantı salonlarımızda her daim yaşatacağız. 2 merhum başkanımız görevde bulunduğu süre içerisinde her zaman övgüyle dillendirdiğimiz uyum kültürünün gereği olarak şehrimize ve ekonomik hayatımıza katkı adına mesai mefhumu gözetmeden çalıştılar” dedi.

"Bugün benim için duygusal bir gün"
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, “Bugün benim içinde duygusal bir gün. Çünkü iki başkanımla da çok özel geçmişim var. Kayseri Ticaret Odamız aslında insanlarda var olması gereken yapılanları göstermek açısından güzel bir işe imza attılar. Bugün ki devirde ahde vefa artık hiç kimsenin aklına gelmiyor ama Kayseri Ticaret Odamızın aklına geliyor. Bundan dolayı da teşekkür ederim. Hasan Ali ağabey camiamızın büyüğü. 70’li yıllardan sonra birçok noktada beraber olduk ve şekillenme noktasında da beraber çalıştık. Mekanı cennet olsun. TOBB’un seçimlerinde benim başkan seçilmemi destekleyen 5 odadan bir tanesiydi. O zaman hemşeri olarak beni desteklemeyen Kayserili odalarımız vardı. O gün bana büyük destek vermişti. Sonrasında da beraber yakın çalışmıştık. Türk iş dünyasında büyük destekleri oldu. Ailesine sabırlar diliyorum. Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu da benim çocuklum arkadaşım, sırdaşım, kardeşim O da benim kardeşim olmadığı için bir kardeş gibiydi. Asaf’ın en önemli özelliği iş adamı olmasına rağmen hayırseverliğiydi. Kayseri’ye hizmet noktasında her şeyini ortaya koyan birisiydi. Arkalarında evlatlarını bıraktılar. Evlatları da inşallah babalarından aldıkları bayrakları daha ileriye götüreceklerini düşünüyorum. Makamları cennet olsun, var ise Allah günahlarını affetsin. Kayseri Ticaret Odası ahde vefada Kayseri’de örnek olan bir odamız. Benim ismimi de verdiler. Kendilerine yürek dolusu teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Böyle anlamlı ve önemli bir tören hepimizi memnun etmiştir. Bizler kültürümüzde geçmişimizi ve vefat edenlerimizi hem hayırla yad ederiz. Böyle bir anlayışa sahibiz. O açıdan benimde Kayseri’mize hizmet ettiğimiz yıllar içerisinde gerek Hasan Ali Başkanımız gerekse Asaf Başkanımla sürekli hukukumuz oldu. Burada da geçmişe dönük fotoğrafları görünce hatıralarımız canlandı. Önemli bir çalışma olmuş. Ömer Başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “İnsan özellikle çağdaşları ve yaşıtları yakın ettiğinde ölümün kendisine daha yakın olduğunu hem kalben hem de zihnen daha fazla hissediyor. Asaf ağabeyimizle yoku ve varı paylaştığımızda, kendi aramızda para toplayıp güveç yaptığımız yılları hatırlayınca bugün içerisinde bulunduğumuz hali çok daha iyi takdir ediyor insan. Bir yandan ülkemize hizmet etmekle alakalı yoğun çaba sarf ederken, kalbimizin de ahiretle, Allah’ın emirleri ile bir arada olması gerektiğini insan bir kez daha anlıyor” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ise, “Sivil toplum kuruluşlarında çalışmak kendi işletmenizde çalışmaktan daha farklı bir pozisyonu gerektirir. Ailenizi ve işinizi unutursunuz. Kendi derdiniz ile değil başkasının derdini kendi derdiniz sayarak çözmek için gayret edersiniz. Toplumsal bir görevi yerine getirirsiniz. Bu süreç içerisinde kırdığınız olur, kırıldığınız olur. Azimli ve kararlı olduğunu sürece, yaptığınız işin doğru olduğuna inandığınız sürece sonuna kadar mücadele etmeyi de kendinize görev bilirsiniz. Bu manada baktığınız da hem Hasan Ali Kilci’nin hem de Asaf Mehmetbeyoğlu’nun Kayseri ticaretine yön verdiğini, gerektiğinde mücadele etmenin ve zorlu şartlar altında dahi görev yapmanın en güzel örneklerini gösterdiklerini ifade ediyorum. İki merhum başkanımız da Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, “Bir varmış, bir yokmuş Ne zaman geleceğimiz karar veremiyoruz. Hiç kimse bu dünyaya gelirken ben bu dünyaya gitmek istiyorum, falan tarihte gitmek istiyorum, falan milletten olmak istiyorum diye Allah’a dilekçe vermiyor. Böyle bir şey yok. yüce Mevla takdir ediyor ve kader doğrultusunda dünyaya geliyoruz. Giderken de kimseye sormuyoruz. ‘Tamam mı, artık götürelim mi, borç harç bitti mi, oğlankız evlendi mi’ diye de bir soru yok. Yüce Mevla yine ezelde takdir etmiş olduğu o kader planında ne zaman isterse alıyor, götürüyor. Son günlerde epeyce dostumuzu ve arkadaşımızı toprağa verdik. Hele bu bütün toplamı 1 gram bile etmeyen bir mikrop sevdiklerimizi alıp götürüyor. Allah hepsine rahmet etsin. Hepimize ahiret ayrılığı vermesin diye de hep dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, “Allah Kur’anı Kerim’de ‘İnsanların en hayırlısının insanlara faydalı olanıdır’ diye ifade etmiş. Bizim var olma nedenimiz bu nedenle insanlara faydalı olmak olmalıdır. Sivil toplum örgütleri de insanlara faydalı olmanın çok güzel vesilesi olan yerler. Buralarda görev yapan insanlar yaptıkları ve çabaları ile vatandaşlarımızın gönlünde taht kuruyorlar. İşte bugünde adlarını yaşatmak için Kayseri Ticaret Odamız önemli kararlar aldı” dedi.
Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile salonların açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Loca saldırısını kınayan Berna Gözbaşı: Kaostan uzak durup futbolla anılmak istiyoruz
YEREL HABERLER Loca saldırısını kınayan Berna Gözbaşı: Kaostan uzak ...
Bayram Bektaş: Çaykur Rizespor maçını kazanmak için sahaya çıkacağız
YEREL HABERLER Bayram Bektaş: Çaykur Rizespor maçını kazanmak için ...
Berna Gözbaşı: Büyük beklentilerin olduğunun fakındayız
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: Büyük beklentilerin olduğunun ...
Bayram Bektaş: "Beni en çok üzen şey oyun planını sahaya yansıtamamak" Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş: Kayserispor Takım Kaptanı Hasan Hüseyin Acar: "Rizespor maçını kazanıp çıkışa geçeceğiz"
YEREL HABERLER Bayram Bektaş: "Beni en çok üzen şey oyun planını ...
Kadir Has Stadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazır
YEREL HABERLER Kadir Has Stadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazır
Kayseri saldırısının faili terörist, Kuzey Irak'ta yakalandı (4)
YEREL HABERLER Kayseri saldırısının faili terörist, Kuzey Irak'ta ...
Suriye uyruklu uyuşturucu sanığına 9 yıl hapis
YEREL HABERLER Suriye uyruklu uyuşturucu sanığına 9 yıl hapis
Coğrafi İşaretli, Böbrek Dostu Gilaburunun Hasadı Yapıldı
YEREL HABERLER Coğrafi İşaretli, Böbrek Dostu Gilaburunun Hasadı ...
Bellona’dan okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile öğretmenlere ‘Antiviral’ maske
YEREL HABERLER Bellona’dan okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile ...
Yavuz: "Hapishanelere konulması yerine idam edilmelerini istiyoruz" Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz: "İdam edildikten sonra acılarımız bir nebze olsun hafifler"
YEREL HABERLER Yavuz: "Hapishanelere konulması yerine idam ...
Kayseri saldırısının faili terörist, Kuzey Irak'ta yakalandı (3)
YEREL HABERLER Kayseri saldırısının faili terörist, Kuzey Irak'ta ...
Kayseri Üniversitesi’ne Sağlık Bilimleri Fakültesi Kuruldu
YEREL HABERLER Kayseri Üniversitesi’ne Sağlık Bilimleri Fakültesi ...
Başkan Yalçın, muhtarlarla kış çalışmalarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Yalçın, muhtarlarla kış çalışmalarını ...
Evinde uyuşturucu hapla yakalandı
YEREL HABERLER Evinde uyuşturucu hapla yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri programı belli oldu
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri programı belli oldu
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Kayseri PTT Başmüdürü Türkyılmaz: "Pandemi sürecinde büyük bir vefa örneği sergiledik" Kayseri'de PTT'nin 180. kuruluş yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Kayseri PTT Başmüdürü Türkyılmaz: "Pandemi sürecinde ...
İyi Huylu Prostat Büyümesi (Bph) En Güncel Tedavi Yöntemi Holep Artık ERÜ’de
YEREL HABERLER İyi Huylu Prostat Büyümesi (Bph) En Güncel Tedavi ...
Kabakçı, tesis ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Kabakçı, tesis ziyaretlerine devam ediyor
Mevlana Mahallesi'ne Cemi İçin Protokol
YEREL HABERLER Mevlana Mahallesi'ne Cemi İçin Protokol
Büyükkılıç'tan katlı kavşak müjdesi
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan katlı kavşak müjdesi
Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye'de en büyük kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye'de en büyük kentsel ...
Anbar'da bugün ihtiyaçlar tespit dildi, Pazartesi çalışma başlayacak
YEREL HABERLER Anbar'da bugün ihtiyaçlar tespit dildi, Pazartesi ...
Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Kayseri Üniversitesi’nde Online Akademik Yıl Açış Dersi Verdi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Kayseri Üniversitesi’nde Online ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X