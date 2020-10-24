Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması sona erdi

Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Mimarlar Odası ile ortaklaşa düzenlenen "Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması" başvuruları sona erdi. Sonuçlar 9 Kasım Pazartesi günü açıklanacak.
Yarışma hakkına açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi:
"Kayseri Mimarlar Odası ile ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz "Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması" başvurularını bugün tamamladık. Yoğun bir katılımın olduğu bir yarışma süreci yaşadık. Sonuçları 9 Kasım tarihinde açıklayarak şehrimize güzel bir farklılık sağlayacağız. Türkiye genelindeki birçok mimar arkadaşımızın katıldığı bu yarışma kamusal alana yeni bir tanım kazandırma; kente güzel bir farkındalık oluşturma açısından güzel bir proje olduğuna inanıyorum. Şimdiden tüm katılımcılarımıza hayırlı olsun.”
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.