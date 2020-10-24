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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, sınırlarında bir terör devleti kurulmasına izin vermeyecektir. Bugüne kadar söylediğimiz her şeyi yaptığımızın da unutulmamasını istiyorum...DHA-Flaş Haber Türkiye-Kayseri

2020-10-24 14:29:24



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