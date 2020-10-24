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Bakan Akar: S-400, 83 milyon halkımızın güvenliği için zorunluluktur

DHA

Bakan Akar: S-400, 83 milyon halkımızın güvenliği için zorunluluktur


Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "S400 uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi 83 milyon halkımız ve vatanımızın güvenliği için bir tercih değil, zorunluluk meselesi haline gelmiştir. Bu sistemin tedariki, Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir" dedi.
Kadir Has Stadyumunda düzenlenen AK Parti Kayseri 7'nci Olağan İl Kongresi´nde konuşan Bakan Akar, Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırının faillerinden 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner'in Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini hatırlattı. Bazı çevrelerde açıkça Türk-İslam düşmanlığı yapıldığına şahit olduklarını vurgulayan Akar, "Bunu şiddetle kınıyoruz. Yerlilik ve millik oranında yüzde 70'lere varmamızda sanayimizin de katkısı çok. Tarihinde hiçbir insanlık suçu olmayan asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, sadece milletimizin değil, dost ve kardeş ülkelerimizin huzuru içinde mücadele etmektedir. Libya'dan Kosova'ya, Katar'dan Suriye'ye kadar dünya barışına katkı sunmak için çalışmaktadır. Türkiye, hiç olmadığı kadar önemli bir süreçten geçmektedir. Ordumuz birçok coğrafyada mücadele ederken, bizlere verdiğiniz destekten dolayı sizlere de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
'ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK'
Bakan Akar, terörle mücadele kapsamında sınır ötesinde Mehmetçiğin büyük mücadele ettiğine vurgu yaparak, "Mehmetçiğimiz, teröristlerin inlerini başlarına yıkmıştır, yıkmaya da devam etmektedir. Terör koridoru yerle bir edilmiştir. Elde edilen başarılarımızda en büyük pay aziz şehitlerimiz ve gazilerimizindir. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Herkes müsterih olsun ki; şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakamayacağız. Sevdiklerinin hesabını sormaya devam ettik ve yine sormaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
'MAĞDURLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Doğu Akdeniz konusuna değinen Akar, "Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumakta kararlıyız. Şehit oluruz, gazi oluruz; ancak sancağımızı ve bayrağımızı indirtmeyiz, haklarımızı yedirmeyiz. Türkiye Türk bayrağı; sığınacak bir limanı simgelemektedir. Her geçen gün etki alanını genişleten Türkiye, Libya'da da mağdurların yanında olmaya bugün de yarın da olmaya devam edecektir. Aynı zamanda can gardaşlarımızın haklı davasında bugün olduğu gibi yarın da olmaya devam edeceğiz. İşgalci ve barbar Ermenistan'a kayıtsız kalamayız. Azerbaycan'ın topraklarını korumak için girdiği mücadeleyi desteklemekteyiz. Savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan bunun hesabını hukuk önünde verecektir" ifadelerini kullandı.
'S400, ZORUNLULUK MESELESİ HALİNE GELMİŞTİR'
S-400 hava ve füze savunma sistemiyle ilgili de konuşan Bakan Akar, "S-400 uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi 83 milyon halkımız ve vatanımızın güvenliği için bir tercih değil, zorunluluk meselesi haline gelmiştir. Bu sistemin tedariki, Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz asil milletimizin sevgisi ve güveni ile 3 kıtaya atalarımızdan aldığı ilhamla, milletinin emrinde görevinin başındadır" dedi.DHA-Politika Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN
2020-10-24 14:36:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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