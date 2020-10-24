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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var


Olcay DÜZGÜNİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirerek, "Makron denilen zatın İslam'la derdi nedir? Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Kadir Has Stadyumunda düzenlenen partisinin 7'nci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Stadyuma 'Bu bir sevda öyküsü Hazardan Balkanlara', 'Bizi bekliyor Karabağ Mescidi Aksa', 'İki beden bir can Türkiye-Azerbaycan', 'Mazlum Başkana emanet, Başkan bize ilelebet' afişleri asıldı. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlham Aliyev başkanımla görüşmemizi yaptık. Azeri televizyonunda spiker bayan kardeşimin gözleri yaşlı anlarını kendisiyle paylaştım. Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki toprakları geri almaya başladılar. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. İmanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Azmettin mi tevekkül et gerisi Allah kerim. Bu büyük millet de böyle canlandı. Bu bir sevda öyküsü Hazardan Balkanlara" diye konuştu.
'KARDEŞLERİMİZİN HAKKINI SAVUNMAYA ÇALIŞIYORUZ',
Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almanın mücadelesini verdiğini belirterek, "Bölgenin içindeki her mücadelede yer almamız, gasbedilen haklarımıza sahip çıkma kararlılığımızdır. Bizim kimsenin toprağında, kaynaklarında gözümüz yok. Sadece yüzlerde yıl birlikte yaşadığımız kardeşlerimizin haklarını savunmaya çalışıyoruz" dedi.
'SINIRLARIMIZDA TERÖR DEVLETİ KURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'
17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırının faillerinden 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner'in yakalandığına değinen Erdoğan, "Bombalı araçla 2016'da askerlerimize yönelik Kayseri'de gerçekleştirilen saldırının faillerinden birini saklandığı ininde bulup ülkemize getirdik. Bunları yapmayıp da şehitlerimizin kanını yerde mi bırakalım? Suriye ve Irak'ta kardeşlerimizin huzurunu gözetmek dışında başka hedefimiz yoktur. Bakıyorsunuz orada bir terör devleti kurma gayreti var. Türkiye, sınırlarının dibinde böyle bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bu terör bataklığını kurutacağız. Bu konunun müttefiklikle, dostlukla hiçbir ilgisi bulunmuyor. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın Rum Kesimi'nin şımarıklıklarına teslim olunmasının yerine hukukun yanında yer alınması gerekiyor. Bu konuda karşımızdakiler hakka ve hukuka uyana kadar inandığımız yola devam edeceğiz. İnşallah bu bölgeden de en kısa sürede müjdeli haberler bekliyoruz" diye konuştu.
'MACRON DENİLEN ZATIN İSLAM'LA DERDİ NEDİR?'
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u eleştiren Erdoğan, "Darbecilere destek veren hiçbir ülkenin söz etme hakkı kalmamıştır. Macron denilen zatın İslam'la derdi nedir? Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde farklı inanç mensuplarına bu şekilde davranan bir devlet başkanına ne denir? İkide bir Erdoğan'la uğraşıyorsun. Erdoğan'la uğraşman sana bir şey kazandırmaz. 1 sene sonra şurada seçim var. Seçimde bir şey kazanacağını sanmıyorum. Bizim ilkeli tavırlarımız bundan sonra da aynen devam edecektir. Şu anda Azerbaycan'daki işgallerin arkasında bunlar var. İşte Minsk Üçlüsü içinde bunlar var. Bugüne kadar ne yaptın? İşgalden Azeri topraklarını mı kurtardınız? Sadece Ermenilere silah gönderiyorsunuz. Onlarla da barış tesis edeceğinizi mi sanıyorsunuz? Türkiye bu kardeşlerinin yanında şimdiye kadar yer aldı bundan sonra da yer almaya devam edecektir. Bu olay, Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine dönüşmüştür. Evleri bomba yemiş olan Nigar kızımı televizyonda izledim. Nigar kızımız orada dertlerini anlatıyordu. Tabii gözleri yaşlı. Biz inşallah onların gözlerini yaşlı bırakmayacağız. Azerbaycan burada zaferle çıkacaktır. İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycan'ın topraklarını özgürleştirmek için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.
'HAKKIN YANINDA YER ALMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'
Avrupa ülkelerinin İslam düşmanlığı yaptığını kaydeden Erdoğan, "Avrupa'da son dönemde tırmanan İslam düşmanlığının yeni emareleriyle karşılaşıyoruz. Avrupa'daki her İslam düşmanlığının aynı zamanda Türk düşmanlığı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Türk Müslüman'dır, Müslüman Türk'tür. Şimdi kendi vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik faşizm hat safhaya gelmiştir. Avrupa Müslümanlara karşı açtığı cepheyle kendi sonunu hazırlıyor. Biz Türkiye olarak bu hususta da hakkın hakikatin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Avrupa'daki 6 milyon vatandaşımızın huzurlu yaşaması için elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.DHA-Politika Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN
2020-10-24 15:32:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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