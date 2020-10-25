Erkekler Voleybol 1. Lig 3.Hafta Kocaeli BŞB Kağıtspor: 3 - Melikgazi Belediyespor: 1

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Voleybol 1. Ligi 3.hafta karşılaşmasında Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor deplasmanda oynadığı müsabakada rakibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor’a 31 mağlup oldu.
Ligde geride kalan 3.hafta sonunda galibiyet alamayan Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor ligin 4.haftasında evinde Halkbank oynayacağı maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor.
Salon: Şampiyon Hasan Gemici
Hakemler: Melike Erol Özkan xx, Ertaç Bingöl xx
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Metin Baran Taşkıran (L) xxx, Tunç Ayhan xxx, Murat Çakmak xx, Kadir Bircan xx, Sultan Selim Arıman xx, Samet Hüseyinoğlu xxx, Yunus Emre Çokgüler (L) xx, Mertcan Akın (L) xx, Numan Aksoy xx
Melikgazi Belediyespor: Seray Berk Söylemez xx, Hakan Sabunoğlu (L) xx, Ali Shahbazı xxx, Ömer Uygur xx, Davut Şahin xx, Yiğit Korkut (L) x, Burak Kılıç xx, Emincan Kocabaş xx, Mehmetcan Ağırbaş xxx
Setler: 2519, 2426, 2523, 2519
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.