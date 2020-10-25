KPSS 2. oturumu korona virüs önlemleri ile başladı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Üniversitelerin önlisans bölümü mezunlarının memur olabilmek için girecekleri Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS)’nın 2. oturumu korona virüs önlemleri ile başladı.

Türkiye’de binlerce kişinin memur olmak için beklediği KPSS sınavının önlisans mezunları için yapılan 2. oturumu, korona virüs önlemleri ile başladı. Kayseri’de sınava giren adaylara girişte maske ve dezenfektan dağıtılarak, sosyal mesafe kuralına uygun sıra halinde sınav salonlarına alındı.

Sınava giren adayların yakınlarının okul kapısının önündeki heyecanlı bekleyişi de dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.