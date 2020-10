Kocasinan’da kentsel dönüşüm projeleri mutluluğa dönüşüyor

Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında Kocasinan bölgesinde bulunan Sahabiye ve Seyrani Mahallesi Anahtar Teslim Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi Kayseri’de kentsel dönüşüm projelerini, sosyal odaklı olarak en kapsamlı şekilde başarı ile hayata geçiriyoruz” dedi.

Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, dönüşüm çalışmalarının Kocasinan’ı daha da güzelleştireceğini söyledi.

Daha modern yapıların inşasıyla ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Seyrani ve Sahabiye Mahallerimizdeki konutların anahtar teslimi ile birlikte hemşerilerimiz, yeni evlerinde huzur içerisinde sağlıkla iyi günlerde oturmalarını diliyorum. Kentsel dönüşüm projelerle mahallelerimiz yenileniyor ve dönüşüyor. Özelikle yapmış olduğumuz her projenin merkezinde çocuklarımız var, gençlerimiz var, geleceğimiz var. Bunun için; önce dönüşüm yaptığımız her bölgenin ihtiyaçlarını orada yaşayan hemşerilerimiz ile beraber tespit ediyoruz. Kendileri ve çocukları için hayal ettikleri neler ise onlardan dinliyoruz. Ardından şehrimizi geleceğe taşımak için kentsel dönüşüm alanı içerisinde yapılması gerekenleri doğru analiz ediyor ortaya çıkan sonuçlara göre imar planları hazırlıyoruz. Mahallenin ve şehrin ihtiyaçlarını aynı proje içerisinde ortak çözüyoruz.”

Kocasinan belediyesi olarak farklı bölgelerde kentsel dönüşüm projelerini yürüttüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kentsel dönüşüm çalışmalar bir yandan devam ederken diğer yandan da yeni alanları kentsel dönüşüm içerisine alabilmek için teknik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde imarsız yapılaşması olan, yenilenmeye ihtiyacı olan her mahallemiz zaman içerisinde kentsel dönüşüm çalışmaları ile yenilenip değiştirmek için yoğun bir çabamız var. Bu vesileyle kentsel dönüşüm konutlarımızın, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yeni evlerinin anahtarlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan hak sahiplerinin heyecan ve mutluluğu görülmeye değerdi.

