AK Parti'de Çopuroğlu'ndan yeni yönetim ile ilk fotoğraf

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde güven tazeleyen Başkan Şaban Çopuroğlu, yeni yönetim ile birlikte ilk toplantıyı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleştirilen AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'nde mevcut Başkan Şaban Çopuroğlu güven tazeledi. Başkan Çopuroğlu, gerçekleştirilen kongreden bir gün sonra yeni il yönetimi, İl Kadın ve Gençlik Kolları başkanları ile bir araya geldi.

Yapılan toplantı sonrasında Başkan Çopuroğlu, yeni yönetim ile birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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