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(Özel) Kadın girişimci hobi olarak yaptığı işte KOSGEB desteğiyle kendi markasını kurdu Girişimci Müge Sedef Akkoca: "Tamamen kişisel, kişilerin isteklerine göre kullanacakları ürünleri sadece onlara uygun yapıyoruz"

İHA

(Özel) Kadın girişimci hobi olarak yaptığı işte KOSGEB desteğiyle kendi markasını kurdu Girişimci Müge Sedef Akkoca: "Tamamen kişisel, kişilerin isteklerine göre kullanacakları ürünleri sadece onlara uygun yapıyoruz"

Kayseri'de kadın girişimci, hobi olarak başladığı çinicilikte KOSGEB desteğiyle kendi iş yerini açarak, kendi markasını kurdu.
Kayseri'de yaşayan Müge Sedef Akkoca, 8 yıldır hobi olarak yaptığı çini ürünlerinin işlenmesini KOSGEB'ten destek alarak Talas ilçesinde açtığı Por Voi isimli iş yerinde sürdürmeye başladı. Kendi markasını da oluşturan Akkoca, kişilerin isteklerine göre ürünler yaptıklarını söyledi. İş yeri hakkında bilgiler veren Akkoca, "Ailemin 8 yıldır hobi olarak bu işi yapmasından sonra yaptığımız işi markalaştırmaya karar vererek kendi markamızı kurduk. Buradaki yaptığımız iş, projelere ya da kişilerin isteklerine göre tamamen ham ürünlerin siparişi, desenlenmesi, sonrasında tahrir aşaması ve yine projeye, müşterinin isteğine bağlı renklendirilerek fırına hazır hale getirilmesi. Ürünlerimiz fırına hazır hale geldikten sonra sır işleminden geçiyor. 950, bin derece fırınlarda 24 saat piştikten sonra 24 saat de dinlenme aşaması oluyor. Eğer ürünler fincan, kase gibi mutfak eşyaları ise direkt kullanıma hazır hale gelmiş oluyor ama eğer pano yapacaksan ya da tablo yapacaksak çerçevelendikten sonra ürünler kullanıma hazır hale geliyor. Burada biz çini ürünlerinin işlenmesi işlemini yapıyoruz" dedi.
Hedeflerinin yurt dışına açılmak olduğunu kaydeden Akkoca, "İlerleyen hedeflerimiz açısından yurt dışı bizim için büyük bir pazar. Genellikle biz pazarda şöyle bir açığı fark ettik. Her yerde aşağı yukarı birbirine benzer ürünler oluyor. Biz tamamen kişisel, kişilerin isteklerine göre kullanacakları yaşam alanlarına göre ürünleri sadece onlara uygun yapıyoruz. Bu şekilde de kendi isteğine ve sevdiklerine önem veren herkese hitap ediyoruz" ifadelerini kullandı.
KOSGEB desteğiyle kendi teçhizatlarını kurduklarını ve bu sayede dışa bağımlılıktan kurtulduklarını aktaran Müge Sedef Akkoca, "Bu işi 8 yıldır hobi olarak yapıyorduk. Ben de bu işte uzmanlaşarak neden bu işten para kazanmayalım diyerek, kendi işimizi kurmaya karar verdik. Fırın konusunda tamamen dışarıya bağımlı olarak çalışıyorduk. Girişimcilik belgemi aldıktan sonra KOSGEB’e projemi sundum, projem kabul edildi. Bu konuda çininin fırınlanması konusunda da bütün teçhizatı kurduk. Dışarıya bağımlılığımızı kestik. Bu şekilde daha çok seri üretim ve finansal açıdan da kara geçmiş olduk. Firmamızda 3 kişi çalışıyoruz. Annem, ben ve teyzem, aslında aile şirketi de diyebiliriz" diye konuştu.
İş yeri kurulumu aşamasında ailesinden de büyük destek aldığını dile getiren Akkoca, "Ürünlerin fiyatlandırılması tamamen desene göre oluyor. Çünkü ortada bir el emeği var. Ciddi bir desen aşaması sonrasında tahrir aşaması var. Eğer fincan üretiyorsanız, günde 5 adet üretebilirsiniz. Zaten en ucuz ürünümüz de fincanlarımız oluyor. Bu işi çok istiyordum. Ailemle uzun bir ikna aşaması oldu. Her zamanki gibi bana destek oldular. Onların güvenleri ve desteği sayesinde de markamızı kurmuş olduk" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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