Kayserispor, U19 takımı ile hazırlık maçı yaptı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) SÜPER Lig'in 6'ncı haftasını bay geçen Hes Kablo Kayserispor, U19 takımı ile antrenman maçı yaptı.

Haftayı bay geçiren Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını U19 takımı ile hazırlık maçı yaparak geçirdi. Kadir Has Tesisleri'ndeki antrenman maçında A takım, U19 takımını 6-1'lik sonuçla mağlup etti. A takımın gollerini Pedro Henrique, Aziz Behich, Denis Alibec, Yasir Subaşı, Muğdat ve İlhan attı. Sarı kırmızılılar ligin 7'nci haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-10-25 17:34:33



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