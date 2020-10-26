Tyasha Harris yetmedi

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Bellona Kayseri Basketbol’un Amerikalı oyuncusu Tyasha Harris, Fenerbahçe maçında 25 sayı ile oynadı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol’un Amerikalı oyuncusu Tyasha Pearl Desiree Harris, her hafta performansını artırıyor.

Takımın en önemli isimlerinden birisi olan Tyasha Pearl Desiree Harris ligin 6.haftasında oynanan Fenerbahçe maçında 40 dakika süre alırken 25 sayı, 5 ribaund, 4 asist ile oynadı. Rakibi karşısında 69 sayı üreten Bellona Kayseri Basketbol’da bu sayının 25’ini Tyasha Pearl Desiree Harris kaydetti.

Geride kalan 6 maçın tamamında forma giyen Amerikalı oyuncu 117 sayı üreterek takımın en çok sayı atan ismi olmayı başardı.

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