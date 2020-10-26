Bellona Kayseri galibiyete hasret

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Bellona Kayseri Basketbol bu sezon henüz galibiyet alamadı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol’da kötü gidişat devam ediyor. Son sezonların en kötü sezon başlangıcını yapan SarıKırmızılılar 20202021 sezonunda geride kalan 6 maçta 6 mağlubiyet aldı.

Hem iç sahada hem de dış sahada oynadığı maçlarda galibiyet alamayan ve sadece 6 puan toplayan Bellona Kayseri Basketbol kötü gidişe dur demek istiyor. Ligde 12.sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol, bu hafta sahasında oynayacağı OGM Ormanspor maçını kazanıp ilk galibiyetini almak istiyor.

Bellona Kayseri Basketbol takımı bu sezon İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Adana Basketbol, Nesibe Aydın ve Fenerbahçe maçlarını kaybetti.

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