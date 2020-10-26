Jacki Gemelos ilk kez oynadı

Bellona Kayseri Basketbol’un yeni transferi Jacki Gemelos ilk maçına çıktı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol’un yeni transferi Gemelos, deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçında forma giydi.
Sakatlığı nedeniyle haftalardır forma giyemeyen Yunan oyuncu, İstanbul’da oynanan Fenerbahçe maçında 17 dakika 15 saniye süre alırken 4 sayı üretti.
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