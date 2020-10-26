Bayram Bektaş'tan Yerköyspor Futbol Akademisi'ne ziyaret  

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, Yerköyspor Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.
Kayserispor'un teknik patronu Bayram Bektaş, Yahyalı ilçesine bağlı Yerköy Mahallesi'nde faaliyetlerini sürdüren futbol akademisine ziyarette bulundu. Bektaş, akademiye gelen çocuklarla sohbet edip, futbolla ilgili teknik bilgiler verdi. Bayram Bektaş'ın ziyaretinde Yahyalı Belediye Başkanı ve Yahyalıspor Onursal Başkanı Esat Öztürk, Yerköyspor Kulüp Başkanı Hacı Yusuf Şahin ve Yerköyspor yöneticileri de yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-10-26 10:48:43
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