Ali Dağı yollarında yağış tedbirleri

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Talas Belediyesi, Ali Dağı’nda yolların yağışlardan bozulmaması için yol düzenleme ve su tahliye kanalı çalışması gerçekleştiriyor.

Yol yapım ekipleri, yağışların arttığı sonbaharda Ali Dağı’nın zirveye çıkış yolu ile 360 Yürüyüş Yolu’nun bozulmasını engellemek için çalışma başlattı. Özellikle sonbahar ve kış dönemlerinde aşırı yağışların neden olduğu derin yarıkların önüne geçmek için iş makineleriyle yol kenarına kanallar açılarak suların tahliye edilmesi amaçlanıyor.

Yapılan çalışmayla tesviye ve dolgusu yapılan yollarda suların belli bir noktadan cazibeyle kanala inmesi hedefleniyor. Toplam 15 kilometrelik alanda yapılan kanal açma ve tesviye çalışmalarıyla Ali Dağı’nın yolları koruma altına alınmış oluyor.

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