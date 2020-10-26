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İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven: “Peygamber Efendimizin çocuklara sevgi ve şahit ve merhametle nasıl davrandığını etkinlikler ile dile getireceğiz”

İHA

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven: “Peygamber Efendimizin çocuklara sevgi ve şahit ve merhametle nasıl davrandığını etkinlikler ile dile getireceğiz”

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Mevlidi Nebi Haftası öncesinde düzenlediği basın toplantısında, “Peygamber Efendimizin çocuklara sevgi ve şahit ve merhametle nasıl davrandığını etkinlikler ile dile getireceğiz” dedi.
Cavit Yurttaş Cami’inde basın toplantısı düzenleyen İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri hakkında bilgiler verdi. Müftü Güven, bu yıl ki Mevlidi Nebi Haftası’nın temasının ‘Peygamber ve çocuk’ olduğunu söyleyerek: “26 Ekim 2020 itibari ile Diyanet İşleri Başkanlığımızın her yıl düzenlemiş olduğu Mevlidi Nebi Haftasının ilk günü. Mevlidi Nebi Haftası neticesiyle Diyanet İşleri Başkanlığımız diğer il ve ilçelerde de Müftülüğümüz vasıtasıyla çeşitli etkinlikler ve programlar gerçekleştireceğiz. Hem evimizin neşesi hem geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha çocuk yaşında iken kendilerine ne tür bilgiler öğretmemiz gerektiği, kendilerini nasıl eğitmemiz gerektiği hususunda bu hafta boyunca çeşitli programlar gerçekleştireceğiz. Peygamber Efendimizin çocuklara sevgi ve şahit ve merhametle nasıl davrandığını, Peygamberimizin çocuklara davranışının nasıl olduğu çeşitli programlar vesilesiyle dile getireceğiz. Aslında bundan maksat; Peygamberimizi örnek alarak bugünün anne babaları olarak çocuklarımıza ve bugünün ümmetin evlatlarına nasıl davranacağını öğretmektir” dedi.
Müftü Güven, konuşmasının ardından Mevlidi Nebi Haftası’nın öncelikle din görevlilerine, gönüllülerine ve Kayserililere hayırlar getirmesini temenni etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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