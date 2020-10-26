Suriyeli kadının yüzüğünü gasbetmeye çalışan sanığa, 4 yıl 7 ay hapis

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Suriye uyruklu H.G.'nin altın yüzüğünü gasbetmeye çalıştığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Merdan Ç., 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Gasp girişimi, geçen 13 Temmuz günü, Melikgazi ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu H.G.'nin uyuduğu evine oğlunun arkadaşı Merdan Ç., girdi. Uyanan kadını, bıçakla tehdit eden Merdan Ç., H.G.'nin parmağındaki altın yüzüğü almaya çalıştı. Ancak kadının karşı koyması üzerine yüzüğü alamadan kaçtı. Yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanan Merdan Ç., hakkında 'yağma' suçundan dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugün görülen karar duruşmasına Merdan Ç., cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Şikayetçi H.G. ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve pişman olduğunu söyleyen Merdan Ç., beraatini istedi.Mahkeme heyeti, Merdan Ç.'yi, 'yağmaya teşebbüs' suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay süreci ile cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak, sanığı tahliye etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-10-26 13:52:22



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