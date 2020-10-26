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Gölemen Mevkiinde zemin çalışmalarına başlandı

İHA

Develi Belediyesi'nin Gölemen Mevkiinde yapacağı sıcak asfalt çalışması için çalışmalara başlandı.

Gölemen Mevkiinde zemin çalışmalarına başlandı

Develi Belediyesi’nin Gölemen Mevkiinde yapacağı sıcak asfalt çalışması için çalışmalara başlandı.
Ekipmanlarla yolun dolgu, sıkıştırma ve tesviye çalışmalarını devam ettiren ekipler sıcak asfalt serimine hazırlık için çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor. En kısa sürede zemin çalışmaların tamamlanıp, sıcak asfalt seriminin ardından yolların mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale geleceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Havaların sıcak gitmesini fırsata çevirerek eksik kalan yollarımızın asfalt ve parke çalışmalarını tamamlamak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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