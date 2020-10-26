Bünyan Dostları Geleneksel 11. Cumhuriyet Doğa yürüyüşü yapıldı

Bünyan Dostları Derneği tarafından geleneksel olarak yapılan doğa yürüyüşü Covid19 sürecinde de tedbirlere uyularak 11. defa yapıldı.

Her yıl Cumhuriyet Bayramı haftasında Bünyan Dostları Derneği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Doğa yürüyüşü pazar günü Bünyan ilçesinde yapıldı. Maske, Mesafe ve Covid19 tedbirlerine riayet edilerek kısıtlı katılımcı ile yapılan etkinliğe Bünyan ve Kayseri'den doğaseverler katıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Şener Serim, "Cumhuriyet Bayramı haftasında yapılan doğa yürüyüşümüzü bu sene covid19 tedbirleri kapsamında sınırlı katılımcı ve gerekli tedbirleri alarak gerçekleştirdik. Katılımcılar güzel bir sonbahar gününde hem Bünyan ilçemizin güzelliklerini gördüler hem de Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlamalarına şimdiden renk kattılar. Bünyan ilçemizin Kayaaltı, Kayabaşında bulunan bahçeleri arasında yapılan yürüyüşümüzde Pınarbaşı Mesire alanında bazı arkadaşlarımız dayanamayarak yüzme keyfide yaşadılar. Katılımcılara teşekkür ediyor ve Cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyorum" dedi.

Bünyan Dostları Kurucularından Amerika'da yaşayan Umut Özsoy da ilk defa yürüyüşe katıldı. Doğa yürüyüşü sırasında Bünyanlı Yahya Kaçmaz ile Arif Kaçmaz kardeşler de Bünyan misafirperverliğini göstererek katılımcılara çay ve çeşitli ikramlarda bulundu.

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