Kayserispor 17. sıraya geriledi

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Hes Kablo Kayserispor, ligin 6.haftasını 17. sırada tamamladı.

Süper Lig 20202022 sezonunda 6.hafta maçları tamamlandı. Oynanan 10 müsabaka sonrasında Hes Kablo Kayserispor, ligin 6.haftasını 17. sırada tamamladı. Fikstür gereği ligin 6.haftasını maç yapmadan BAY olarak geçen sarı kırmızılı ekip, rakiplerinin kazanması ile 6 puanla 17.sıraya kadar geriledi. Hes Kablo Kayserispor ligin 7.haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olacak.

Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki müsabaka 1 Kasım 2020 Pazar günü Rize Didi Stadı’nda oynanacak.

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