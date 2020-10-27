Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ) de ortağı olduğu küresel bir iş birliği girişimi olan ve merkezi Almanya’da bulunan Global Solutions Initiative (GSIKüresel Çözümler Girişimi), “Çok Taraflılığın Geleceğine Dair Genç Sesler” konulu uluslararası panel düzenledi. Panele AGÜ’yü ElektrikElektronik Mühendisliği mezunu Hatice Zehra Doğru temsil etti ve panelin organizasyonunda da görev aldı.

Panelde, hem Birleşmiş Milletler’in 75. yılı kutlandı hem de gençlerin çok taraflılık konusunda görüşleri alındı. GSI’ın yanısıra BM, Alman Dışişleri Bakanlığı ve 1014 adlı STK’nın partneri olduğu “Çok Taraflılığın Geleceğine Dair Genç Sesler” adlı panel küresel Covid19 salgını nedeniyle online olarak düzenlendi ve https://www.1014.nyc/youngvoices linkinden canlı olarak yayınlandı. Panele, BM, UNESCO, UNICEF, Alman Dışişleri Bakanlığı ve çeşitli ülkelerin sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılarak konuşmalar gerçekleştirdi.

Panelde, çok taraflılığın geçmişi, bugünü ve geleceği, iklim değişikliğiyle mücadelede çok taraflılık, daha fazla barış ve güvenlik için çok taraflılık, çok taraflılığa katılımın artırılması gibi konulara değinildi. Ayrıca çok taraflılığa katılımı artırmak konusunda fikir alma amacıyla hazırlanan bir anketin sonuçları da panelde paylaşıldı. Panelde hem AGÜ’yü temsil eden hem de organizasyon ekibi içinde yer alan ElektrikElektronik Mühendisliği mezunu Hatice Zehra Doğru’nun da içinde yer aldığı ekip tarafından panel ve anket sonuçlarıyla ilgili bir rapor da hazırlanacak ve Almanya Dışişleri Bakanlığına verilecek.

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