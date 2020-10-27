Başkan Gülsoy’dan Mevlit Kandili mesajı

Kayseri Ticaret Odası(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gülsoy mesajında, “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandilini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.

Başkan Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevginin ve sevgililerin en şereflisi Peygamber Efendimizin doğumu, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır. Hayatının her noktası örnek, her anı ise kusursuzdur. Peygamberimizin mutlu ve adaletli bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği, hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın özellikle bu dönemde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir. Onun bu doğrultuda ortaya koyduğu örnek ahlakı özümsemek gerekir. Bu nedenle Mevlid Kandili O’nun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır. Her bakımdan kıvranan insanlığa, verdiği mesajlarla sıkıntılardan çıkış yolunu gösteren Peygamberimiz, günümüz insanına da kurtuluş reçetesini en güzel örnekleriyle vermiştir. Müslümanlar olarak Mevlidi Nebi haftasında sevgili Peygamberimizi ve onun mesajını her yönüyle doğru tanımalı, insanlığa doğru tanıtmalıyız. Maneviyata her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan şu günlerde, insanlığın içine düştüğü sıkıntıların bertaraf edilmesi, İslam dünyasının birliğini beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesine vesile olması dileğiyle, tüm İslam aleminin Mevlit Kandilini kutluyorum. Mevlit Kandilinin tüm dünyaya önce sağlık, ardından da barış, bereket ve huzurlar getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."

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