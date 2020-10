Rektör Karamustafa’dan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri Üniversitesi Seyrani Meslek Yüksek Okulu’nun bahçesinde yapılan düzenlenmelerin ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Büyükkılıç’a şükranlarını sunduğunu söyleyen Karamustafa Büyükkılıç’a teşekkür plaketi de takdim etti.

Kayseri’ye yakışanı yapma azmiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz haftalarda ekiplere verdiği talimatla Kayseri Üniversitesi Seyrani Meslek Yüksek Okulu’nun bahçesini yeniden düzenleyip adeta çiçek bahçesine dönüştürülmesini sağlamıştı. Bu güzel hizmet için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ziyaretinde bulunan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi’nin gerek merkez birimlerine, gerekse ilçedeki birimlerine her zaman destek veren Başkan Büyükkılıç’ı tebrik etti. Rektör Karamustafa, şunları söyledi:

“Üniversitemizin gerek merkez birimlerine, gerekse ilçedeki birimlerine her zaman destek veriyorsunuz. Sağ olun. Var olun. Gerek merkez kampüsümüz, gerekse tüm ilçelerimiz kapsamında görmüş olduğumuz desteğin en son somut örneği de Develi’de gördük. Develi kampüsümüzün yeşile kavuşması, daha nitelikli bir hale gelmesi için Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu katkılardan dolayı size şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Her zamanda bunu hissediyoruz ki Büyükşehir Belediyemizin Kayseri Üniversitesi’nin gerek merkez kampüsünde, gerekse diğer ilçelerine ulaşmasıyla bizimde heyecanımız artıyor. Çok teşekkür ediyoruz.”

Kayseri Üniversitesine yapılan düzenlemelerle katkı sağlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Üniversitemize yapılan çalışmalarla katkı sağlamaktan ve bu çalışmaların yanında yer almaktan hepimiz memnuniyet duyuyoruz. Üçüncü devlet üniversitemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi. Bizim için önem arz etmekte. Devletimizin bu prestijli üniversitesi Kayserimizde ismini taşıdığı için ona ait olan herhangi taleple ilgili her zaman yanlarında yer aldık. Bize bu yakışır. Bu mantık içerisinde 7 bölgede yapılan çalışmalarda da yer alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz. Çünkü oralardaki güzellikler şehrimize, ülkemize ve gençlerimize yansıyacak. Kayseri Üniversitemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Son süreçte de Sağlık Bilimleri Fakültesi de hayırlı olsun diliyorum. Bir doktor olarak sizleri tebrik ediyorum” dedi.

