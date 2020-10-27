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Annesinin birlikte yaşadığı şahsı bıçaklayan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

İHA

Annesinin birlikte yaşadığı şahsı bıçaklayan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Kayseri'de annesinin birlikte yaşadığı şahsı bıçaklayan sanık 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Kayseri'de Kenan B., annesinin birlikte yaşadığı D.C.'yi bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından tutuklanan Kenan B. hakkında 'Adam Öldürmeye Teşebbüs' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından dava açıldı. Davanın karar duruşması 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Kenan B., SEGBİS ile katıldığı duruşmada tahliyesini istedi. Sanık avukatı ise yaptığı savunmada Kenan B.'nin ikamete annesini almak için gittiğini, orada darp edildiğini ve yanında bulunduğu bıçakla D.C.'yi yaraladığını, adam öldürmek için değil annesini almak için gittiğini söyleyerek müvekkilinin tahliyesini istedi.
Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti Kenan B.'ye 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl 10 ay, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Kenan B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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