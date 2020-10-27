İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, intihar ve cinayetleri meclis gündemine taşıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, intihar ve cinayetleri meclis gündemine taşıdı

İHA

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, intihar ve cinayetleri meclis gündemine taşıdı

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri’de son aylarda artan cinayet ve intihar vakaları ile ilgili olarak, “Meydana gelen bu olaylar, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızı başta psikolojik ve sosyal olmak üzere birçok yönden olumsuz etkilenmektedir” dedi. Ataş, bu olayların nedenlerinin Meclis tarafından araştırılması gerektiğini belirterek, “Huzur şehri olarak bilinen Kayseri’mizde bu olayların sebeplerinin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin ortaya konulması gerekmektedir” dedi.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, toplumsal sorunların çözümüne yönelik mücadelesini sürdürüyor. Toplumun farklı kesimlerinin sorunlarını her fırsatta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıyan ve çözüm çağrısı yapan Ataş, bu kez de Kayseri’de son aylarda dikkat çeken oranlarda artan intihar ve cinayet olaylarını Meclis gündemine taşıdı.

VATANDAŞLAR ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİLER BIRAKIYOR
Milletvekili Dursun Ataş, bu konuda Meclis araştırması talep ederek, “Kayseri de son aylarda cinayet ve intihar vakalarında şaşırtacak seviyede artışlar meydana gelmektedir. Meydana gelen bu olayların sebeplerinin ve hemşerilerimiz üzerinde bıraktığı etkilerin araştırılması, bu olayların engellenmesi veya azalması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve çözüm önerileri sunmak amacıyla Meclis Araştırması açılması gerekmektedir” dedi.

BU KONULAR MUTLAKA MASAYA YATIRILMALI
Konunun önemli olduğunu ve mutlaka masaya yatırılması gerektiğini kaydeden Milletvekili Dursun Ataş, yaşanan olayların toplumda psikolojik ve sosyal olmak üzere birçok yönden olumsuzluklara yol açtığını dile getirdi.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis araştırması açılması gerektiğine yönelik talebinin gerekçelerini ise şu şekilde açıkladı:
"Huzur şehri olarak bilinen Kayseri de son yıllarda özelliklede son aylarda cinayet ve intihar vakalarında şaşırtacak seviyede artışlar meydana gelmektedir. Daha dün, 14.10.2020 tarihinde Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesinde bir vatandaşımız iş merkezinde intihar etmek üzereyken, görevlilerin yoğun ikna çabaları sayesinde intihar etmekten vazgeçti. Yine aynı gün 50 yaşında bir hemşerimiz Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi’nde kendini asarak yaşamına son verdi. Bir gün önce 13.10.2020 tarihinde, Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi’nde 82 yaşında bir vatandaşımız önce eşini yaraladı sonrada kendini vurarak intihar etti. Yine aynı gün Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi’nde 39 yaşında bir vatandaşımız kendini asarak hayatına son verdi. 29.09.2020 tarihinde Melikgazi Beyazşehir Mahallesinde 20 yaşında bir hemşerimiz kendini asarak hayatına son verdi. 26.09.2020 tarihinde Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesinde intihar etmeye kalkan 26 yaşındaki kardeşimizi görevliler ikna ederek, intihar etmekten vazgeçirdi. 15.09.2020 tarihinde Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesinde 42 yaşında bir vatandaşımız ağaca asılı halde bulundu. Bahsettiğimiz bu olaylar sadece bir ay içerisine basına yansıyanlar. Basına yansımayan ve haberdar olmadığımız bu şeklide birçok olay bulunmaktadır. Meydana gelen olaylarda her yaş gurubundan, farklı meslek gruplarından ve cinsiyetten hemşerilerimiz yer alması gelinen vahim durumu ortaya koymaktadır. Meydana gelen bu olaylar, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızı başta psikolojik ve sosyal olmak üzere birçok yönden olumsuz etkilenmektedir. Huzur şehri olarak bilinen Kayseri’mizde bu olayların sebeplerinin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin ortaya konulması gerekmektedir. Bu çalışmaların ve araştırmaların yapılması vatandaşlarımızın huzuru ve şehrimizin geleceği açısından son derece önemlidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Büyükkılıç'tan 'Mevlid Kandili' mesajı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan 'Mevlid Kandili' mesajı
Başkan Palancıoğlu'ndan Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu'ndan Mevlid Kandili mesajı
Annesinin birlikte yaşadığı şahsı bıçaklayan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Annesinin birlikte yaşadığı şahsı bıçaklayan sanığa ...
Kamulaştırma çalışmaları tamamlanan yapılar yıkıldı
YEREL HABERLER Kamulaştırma çalışmaları tamamlanan yapılar yıkıldı
Başkan Çolakbayrakdar’dan Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar’dan Mevlid Kandili mesajı
Hizmet-İş Sendikasından Cumhuriyetin 97. yılı anısına koşu
YEREL HABERLER Hizmet-İş Sendikasından Cumhuriyetin 97. yılı anısına ...
Başkan Çolakbayrakdar: “Hizmet gitmeyen cadde ve sokak kalmayacak” Kocasinan’ın her bir köşesinde kesintisiz hizmet
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Hizmet gitmeyen cadde ve ...
Kayseri'de çiftçilere Macar fiğ tohumu dağıtıldı İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin: "Çiftçimiz üretecek, ülkemiz gelişecek"
YEREL HABERLER Kayseri'de çiftçilere Macar fiğ tohumu dağıtıldı İl ...
Hamilelikte kalça ağrısına dikkat Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Karaaslan: “Hamilelikte karşılaşılan kalça ağrıları ihmal edilmemeli”
YEREL HABERLER Hamilelikte kalça ağrısına dikkat Ortopedi ve ...
Rektör Karamustafa’dan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Rektör Karamustafa’dan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ...
Başkan Gülsoy’dan Mevlit Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy’dan Mevlit Kandili mesajı
Engelli araçlarının bakım ve onarımı Talas Belediyesi’nden
YEREL HABERLER Engelli araçlarının bakım ve onarımı Talas ...
Başkan Yalçın’dan Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’dan Mevlid Kandili mesajı
(ÖZEL) Korona virüse karşı geliştirilen Faz 3 aşısının ilk aşaması başarılı oldu Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı ve Sorumlu Araştırmacı Dr. Ayşin Kılınç Toker: “Pandemi sürecinin atlatılması için daha çok gönüllüye ihtiyaç var” “Türkiye genelinde herhangi bir sorun yaşanmadı ve her şey yolunda gidiyor” Kayseri Şehir Hastanesi Pandemi Servisi Enfeksiyon Hemşiresi Şerife Dursun: “Aşıdan sonra herhangi bir reaksiyon görmedim”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Korona virüse karşı geliştirilen Faz 3 ...
Küresel İş Birliği Girişimi GSI’dan Uluslararası Panel Panelde, AGÜ’yü Elektrik-Elektronik Mezunu Hatice Zehra Doğru Temsil Etti
YEREL HABERLER Küresel İş Birliği Girişimi GSI’dan Uluslararası ...
Mustafa Tokgöz yeniden basın sözcüsü olarak atandı
YEREL HABERLER Mustafa Tokgöz yeniden basın sözcüsü olarak atandı
Nursaçan'dan ‘Mevlid Kandili’ mesajı
YEREL HABERLER Nursaçan'dan ‘Mevlid Kandili’ mesajı
Kayserispor 17. sıraya geriledi
YEREL HABERLER Kayserispor 17. sıraya geriledi
Kayserispor’un kupa maçı tarihi belli oldu
YEREL HABERLER Kayserispor’un kupa maçı tarihi belli oldu
Kayseri OSB yönetiminden Çopuroğlu’na hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Kayseri OSB yönetiminden Çopuroğlu’na hayırlı olsun ...
Şüpheli araç polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Şüpheli araç polisi alarma geçirdi
Otomobillerden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Otomobillerden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
AGÜ TTO’dan Girişimcilere Bir Destek Daha
YEREL HABERLER AGÜ TTO’dan Girişimcilere Bir Destek Daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın boykot çağrısına Başkan Büyükkılıç’tan destek
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın boykot çağrısına Başkan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X