İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, intihar ve cinayetleri meclis gündemine taşıdı

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri’de son aylarda artan cinayet ve intihar vakaları ile ilgili olarak, “Meydana gelen bu olaylar, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızı başta psikolojik ve sosyal olmak üzere birçok yönden olumsuz etkilenmektedir” dedi. Ataş, bu olayların nedenlerinin Meclis tarafından araştırılması gerektiğini belirterek, “Huzur şehri olarak bilinen Kayseri’mizde bu olayların sebeplerinin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin ortaya konulması gerekmektedir” dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, toplumsal sorunların çözümüne yönelik mücadelesini sürdürüyor. Toplumun farklı kesimlerinin sorunlarını her fırsatta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıyan ve çözüm çağrısı yapan Ataş, bu kez de Kayseri’de son aylarda dikkat çeken oranlarda artan intihar ve cinayet olaylarını Meclis gündemine taşıdı.



VATANDAŞLAR ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİLER BIRAKIYOR

Milletvekili Dursun Ataş, bu konuda Meclis araştırması talep ederek, “Kayseri de son aylarda cinayet ve intihar vakalarında şaşırtacak seviyede artışlar meydana gelmektedir. Meydana gelen bu olayların sebeplerinin ve hemşerilerimiz üzerinde bıraktığı etkilerin araştırılması, bu olayların engellenmesi veya azalması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve çözüm önerileri sunmak amacıyla Meclis Araştırması açılması gerekmektedir” dedi.



BU KONULAR MUTLAKA MASAYA YATIRILMALI

Konunun önemli olduğunu ve mutlaka masaya yatırılması gerektiğini kaydeden Milletvekili Dursun Ataş, yaşanan olayların toplumda psikolojik ve sosyal olmak üzere birçok yönden olumsuzluklara yol açtığını dile getirdi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis araştırması açılması gerektiğine yönelik talebinin gerekçelerini ise şu şekilde açıkladı:

"Huzur şehri olarak bilinen Kayseri de son yıllarda özelliklede son aylarda cinayet ve intihar vakalarında şaşırtacak seviyede artışlar meydana gelmektedir. Daha dün, 14.10.2020 tarihinde Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesinde bir vatandaşımız iş merkezinde intihar etmek üzereyken, görevlilerin yoğun ikna çabaları sayesinde intihar etmekten vazgeçti. Yine aynı gün 50 yaşında bir hemşerimiz Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi’nde kendini asarak yaşamına son verdi. Bir gün önce 13.10.2020 tarihinde, Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi’nde 82 yaşında bir vatandaşımız önce eşini yaraladı sonrada kendini vurarak intihar etti. Yine aynı gün Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi’nde 39 yaşında bir vatandaşımız kendini asarak hayatına son verdi. 29.09.2020 tarihinde Melikgazi Beyazşehir Mahallesinde 20 yaşında bir hemşerimiz kendini asarak hayatına son verdi. 26.09.2020 tarihinde Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesinde intihar etmeye kalkan 26 yaşındaki kardeşimizi görevliler ikna ederek, intihar etmekten vazgeçirdi. 15.09.2020 tarihinde Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesinde 42 yaşında bir vatandaşımız ağaca asılı halde bulundu. Bahsettiğimiz bu olaylar sadece bir ay içerisine basına yansıyanlar. Basına yansımayan ve haberdar olmadığımız bu şeklide birçok olay bulunmaktadır. Meydana gelen olaylarda her yaş gurubundan, farklı meslek gruplarından ve cinsiyetten hemşerilerimiz yer alması gelinen vahim durumu ortaya koymaktadır. Meydana gelen bu olaylar, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızı başta psikolojik ve sosyal olmak üzere birçok yönden olumsuz etkilenmektedir. Huzur şehri olarak bilinen Kayseri’mizde bu olayların sebeplerinin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin ortaya konulması gerekmektedir. Bu çalışmaların ve araştırmaların yapılması vatandaşlarımızın huzuru ve şehrimizin geleceği açısından son derece önemlidir.”

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