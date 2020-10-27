Annesinin dini nikahlı eşini bıçaklayan sanığa 10 yıl hapis



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Kenan B. (30), annesi D.B.'nin dini nikahlı eşi D.C.'yi (57) bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 20 Mayıs'ta merkez Melikgazi ilçesinde yaşayan D.C.'nin evinde meydana geldi. İddiaya göre Kenan B., birlikte yaşadığı annesi D.B.'nin kaçırıldığını düşünerek aramaya başladı. Kenan B. bir süre sonra, annesinin D.C. ile dini nikahlı olarak aynı evde yaşadığını öğrendi. Kenan B., annesinin yaşadığı eve giderek burada D.C. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Kenan B., yanındaki bıçakla D.C.'yi bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Kenan B.'yi, gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kenan B. hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılırken, D.C. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

'KENDİMİ KAYBETTİM'

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Kenan B., tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, mağdur D.C. duruşmaya katılmadı. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten sanık Kenan B., "D.C.'nin yanında annemi görünce kendimi kaybettim. Ardından tartışmaya başladık. Kendimi kaybettim" dedi. Sanık avukatı Bekir Kumaş ise, müvekkilinin annesinin hastanedeyken kaçırıldığını, annesinin nerede olduğunu öğrenince onu almaya gittiğini, müvekkilinin öldürme kastı olmadığını öne sürdü. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Kenan B.'yi, 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-10-27 13:51:41



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